Брата певицы Максаковой подозревают в хищении 10 миллионов долларов

Старший брат известной оперной певицы Марии Максаковой стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Власти Казахстана заявили о том, что он замешан в афере на 10 миллионов долларов.

Немногочисленные фотографии предпринимателя Максима Максакова из домашнего архива знаменитой семьи. Мать коммерсанта — актриса Людмила Максакова, отец — художник Лев Збарский. Сестра — ранее оперная певица, а позже депутат государственной Думы Мария. Сам Максим стал отцом Петра Максакова — ныне мужа дочери известного кутюрье Валентина Юдашкина. Загорающиеся огоньки по крупицам собирались в созвездия золотой молодежи. И все бы хорошо: деятели искусства, интеллигенция, за плечами хорошее образование и красивая биография. Если бы не несколько ложек дегтя. Прокуратура Казахстана просит Россию выдать Максима Максакова. Бизнесмена подозревают в хищении акций на 10 миллионов долларов.

Речь о делах, которые господин Максаков имел с одной из крупнейших компаний Казахстана по переработке железного лома — "Казвторчермет". Якобы коммерсант еще в 2006 году подделал ценные бумаги и похитил нужные документы. Теперь в республике его ждут в гости. Любопытно, что и наши правоохранительные органы тесно общались с Максимом Максаковым. Его даже осудили за многомиллионное мошенничество с бюджетными деньгами. Аферист умудрился в конце нулевых выиграть несколько конкурсов Минспорта на сумму в 370 миллионов рублей для пропаганды здорового образа жизни. Огромная часть денег была украдена, а на остальную сумму подконтрольные фирмы для отчета собирали похожие публикации в СМИ. Максакова приговорили к трем годам лишения свободы. Дело тянулось долго, поэтому бизнесмена отпустили прямо из зала суда. В СМИ говорили даже о том, что делу могла способствовать Мария Максакова — на тот момент депутат Госдумы.

Вскоре после освобождения брата дела звездной семьи Максаковых стали окончательно портиться. Политическая карьера Марии закончилась, и она сбежала на Украину с бывшим депутатом Государственной думы Денисом Вороненковым. Его заочно арестовали по подозрению в крупном мошенничестве. 23 марта Вороненкова застрелили в Киеве на выходе из гостиницы.

Доблестные правоохранительные органы Украины не покладая рук год трудились над расследованием убийства, которое произошло в самом сердце столицы Незалежной. Казалось бы, масса улик — киллер отправился на дело в заметных красных кроссовках, лица не прятал и даже взял с собой документы. Но украинские следователи сделали однозначный вывод: все следы ведут в Россию. И "заказал" Вороненкова — "авторитетный" бизнесмен Владимир Тюрин в криминальном мире имеющий прозвище Тюрик.

Таким образом следователи "умыли руки", доказав своё бессилие. Мол, дальше работать не можем, бизнесмена нам не выдадут. Мотив назвали самый элементарный — ревность.

"Было бы наивно полагать, что Тюрин действовал в своих интересах. Безусловно, он совместил приятное с полезным. То, что он — мразь и подонок, это мы не обсуждаем", — считает Мария Максакова.

То есть, мотивом убийства послужило то, что Вороненков был женат на его бывшей жене — Марии Максаковой. Второй вариант — попытка укрепить свой криминальный авторитет. И это, учитывая то, что исполнителями были украинские националисты.

"То, что они сейчас делают, эти действия являются частью политической пропаганды. Они могли бы найти этих преступников, но они изначально повернули стрелку в сторону России. На Тюрина, на российские спецслужбы. Всё это ерунда полная", — говорит адвокат Владимира Тюрина Сергей Беляк.

Сама же Максакова, похоже, не унывает. Она завела видеоблог и на пару с дочерью депутата от первого брака рассказывает о том, как готовить борщ. А на следующий день после годовщины Мария планирует сыграть Дездемону в Харьковском театре оперы и балета.

В общем, в последние годы в семействе Максаковых событий много. И на этом фоне новость о том, что брата жены убитого беглого депутата Госдумы разыскивают в Казахстане, уже почти не удивляет.