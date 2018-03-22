Пешеход чудом не попал под колеса развернувшегося джипа в Краснодаре

Краснодарский пешеход может смело отмечать 21 марта второй день рождения — отлетевший в сторону после столкновения с микроавтобусом джип прошел в паре сантиметров от его ног, так что молодой человек чудом не угодил в больницу с тяжелыми травмами. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел в 20:46 в минувшую среду, 21 марта, на пересечении Пашковской и Красной улицы краевого центра. Выехавший на перекресток на красный водитель "Газели" ударил в бок белый джип, владелец которого тоже рассчитывал проскочить на запрещенный сигнал светофора.

После столкновения двигавшуюся на высокой скорости иномарку развернуло на дороге, причем так, что она прошла в считанных сантиметрах от стоявшего на тротуаре пешехода. Молодой человек, несмотря на загоревшийся зеленый сигнал, не успел ступить на "зебру", что и спасло ему жизнь.

Водители и пассажиры транспортных средств в аварии, как свидетельствует запись, не пострадали.