Самоубийца-убийца: жилец дома в Мурманске признался, что устроил взрыв

Жилец квартиры номер 17 на улице Свердлова, д.6/1 в Мурманске, в котором во вторник произошел взрыв газа, признался, что устроил взрыв, пытаясь совершить суицид, передает "Интерфакс".

"Жилец подтвердил свои суицидальные намерения", — сказал и.о. руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов на пресс-конференции в четверг.

По данным следствия, мужчина открыл четыре конфорки, а затем перерезал гибкий шланг, ведущий к газовой плите. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

В СКР отметили, что в настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении, у его палаты выставлена охрана.

Ранее сообщалось, что во вторник на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого часть кровли обрушилась, перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи. В результате происшествия погибли девушка 1999 года рождения, двое мужчин 1969 и 1983 года рождения, три человека получили травмы различной степени тяжести.

СКР по региону расследует уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" УК РФ.