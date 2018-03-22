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22 марта 201815:30

Волейбольный "Локомотив" сыграет в Финале шести вместе с "Зенитом"

lokovolley.com

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В волейбольной Лиге чемпионов завершилась стадия плей-офф-12, в которой играл новосибирский "Локомотив". По итогам двух встреч сибиряки обыграли бельгийский "Нолико" (0:3 и 3:1), одержав затем победу в "золотом" сете – 15:12.

Новосибирцы провели с бельгийцами два крайне упорных матча, в ходе которых четыре сета из семи завершились с минимальным счетом. "Нолико" был сильнее дома -25:23, 26:24, 30:28. "Локо" выиграл на своей площадке – 25:18, 25:22, 19:25, 26:24.

Ранее место в Финале шести волейбольной Лиги чемпионов забронировал для себя казанский "Зенит", который прошел в решающую стадию напрямую, как организатор финального турнира.

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