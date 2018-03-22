Яковенко: страны ЕС не получали от Лондона доказательств причастности России к отравлению Скрипаля

Послы стран ЕС не получали от Великобритании свидетельств о причастности России к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом в прямом эфире телеканала "Россия 24" заявил посол России Александр Яковенко, выступая на специальном брифинге.

Дипломат сослался при этом на беседу с несколькими европейскими посольствами.

Яковенко подчеркнул, что его западные коллеги будут рады увидеть какие-то конкретные доказательства причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ до того, как придут к решению о выдворении российских дипломатов, как этого хочет Форин-офис.

Российский посол в Лондоне сообщил, что расследование должно вестись англичанами совместно с правоохранительными органами РФ.

21 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Ермаков проинформировал общественность, что отравление российских граждан на территории Великобритании Москва считает террористическим актом.

Он подчеркнул, что нападение на Скрипалей либо организовано Лондоном, либо британские власти неспособны обеспечить защиту людей на территории своей страны. Ермаков обвинил Соединенное Королевство в том, что оно без объяснения причин отказывает России в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва готова полностью сотрудничать с Великобританией по делу Скрипалей, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

18 марта президент РФ Владимир Путин проинформировал мировую общественность в том, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, поскольку никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин отметил, что у России вообще нет химического оружия — его давно уничтожили под контролем международных наблюдателей.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, РФ это категорически отрицает.