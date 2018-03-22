Ибрагимович покинет "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал добро на досрочный переход форварда Златана Ибрагимовича в клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Шведский футболист может покинуть английскую команду до конца нынешней недели.

Ожидается, что в самое ближайшее время Ибрагимович подпишет контракт с американским клубом. 36-летний игрок не встретит препятствий со стороны "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN.

За "красных дьяволов" швед выступает с лета 2016 года. Он провел 53 матча в английском клубе, забив 29 мячей. В составе "Манчестера" Ибрагимович выиграл Суперкубок Англии, Лигу Европы и Кубок Английской лиги.