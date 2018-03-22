Витас рассказал, зачем устроил стрельбу в Барвихе

Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, устроил стрельбу возле своего загородного дома в элитном поселке Барвиха. Полицию вызвали испуганные соседи, после чего звездного нарушителя забрали в отдел.

Выяснилось, что стрелял Витас из охолощенного пистолета. Как он сам заявил — по воронам. По некоторым данным, певец был пьян. На него составлен административный протокол.

Витас уже не в первый раз оказывается в центре скандала. В мае 2013 года нетрезвый артист на своем внедорожнике сбил велосипедистку на ВДНХ. А после ДТП размахивал муляжом пистолета и оказал сопротивление полиции, которая пыталась успокоить дебошира. Тогда Витасу назначили штраф 100 тысяч рублей и лишили водительских прав.