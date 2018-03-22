"Россия" показала "Путина"

Премьера второй части фильма "Путин" на канале "Россия". Смотрите фильм Андрея Кондрашова 22 марта ровно в 21 час. Фильм уже посмотрели 35 миллионов пользователей соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Первую часть документального фильма, в основу которого легли семь эксклюзивных интервью с Владимиром Путиным, канал "Россия" показал 21 марта. В фильме раскрываются тайны политической кухни, малоизвестные подробности биографии президента России.

Во второй части фильма "Путин" рассказывается о том, кто и где готовил первое покушения на главу российского государства, как Путин хотел стать таксистом, а также о жизненных принципах, которые Владимир Путин позаимствовал у Омара Хайяма. Зрители фильма узнают о том, как у Путина появилась первая машина, какое пиво он предпочитает и в каких ситуациях готов приврать.

Не пропустите. Одновременно с эфиром просмотр будет доступен и на сайте Russia.tv.