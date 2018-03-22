Весна идет: синоптики обещают потепление, а в зоопарке достают тушканчиков из холодильника

К концу недели март порадует москвичей весенней оттепелью, но пока за окном еще холодно, возможен легкий мороз и мокрый снег. Несмотря на это, в городе уже чувствуется приближение тепла: в Аптекарском огороде распустились первые подснежники, а в Московском зоопарке проснулись тушканчики.

Приближение весны обитатели Московского зоопарка чувствуют безошибочно. Здесь уже проснулись два тушканчика. Это те самые зверьки, которых еще в ноябре отправили в холодильник. Для них здесь придумали особую систему погружения в спячку: тушканчики зимуют в полной темноте и при температуре 3 градуса. Теперь грызуны вернулись в свой вольер. За зиму зверьки заметно похудели, но чувствуют себя прекрасно.

"Зверьки в хорошей форме. Понятно, что пока они спят, тушканчики теряют до трети, а некоторые виды и до половины своего веса, и весной просыпаются такие стройненькие, бодренькие", — рассказывает Филипп Тумасьян, ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка.

Вслед за тушканчиками вышел из спячки и медведь по кличке Мурма. Хищник с удовольствием греется под лучами снега и выглядит очень довольным. Кроме того, в ближайшее время должны проснуться сурки, еноты, бурундуки и сони — мелкие грызуны, похожие на мышей или белок.

И еще одна примета весны: в Аптекарском огороде расцвели первые подснежники. Зима в этом году была снежной и холодной, от нее уже все, конечно, немного устали. Сегодня в столице холодно, ветрено, местами идет снег, столбики термометра опустились чуть ниже нуля. Но синоптики говорят, что потерпеть осталось недолго.

"25 марта Москва окажется во власти антициклона. Днем под лучами солнца остывший за ночь воздух будет быстро прогреваться, можно рассчитывать на повышение температуры до плюс 2-4 градусов", — сообщила Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

На следующей неделе потепление продолжится. Синоптики прогнозируют, что 26 марта температура воздуха составит 6 градусов тепла. Ну, а настоящая весенняя оттепель, как ожидается, начнется в апреле, после чего снег уже растает окончательно.