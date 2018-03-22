Сейм Латвии окончательно одобрил первод русских школ на латышский язык

Cейм Латвии одобрил перевод национальных школ на латышский язык. Решение принято в окончательном чтении. Переход школ на государственный язык обучения необходим, отметил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Если этот вопрос не решить сейчас, считает глава правительства Латвии, то к нему придется все равно возвращаться позже, поскольку язык – объединяющий элемент, а политику госязыка нужно укреплять.

Теперь законопроект поступает на одобрение президента Латвии, но глава государства может вернуть его на доработку, отмечает РИА Новости.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек. Около 40% из них — русскоязычные. При этом в Латвийской Республике только один государственный язык — латышский, русский имеет в Латвии статус иностранного.

Перевод школ нацменьшинств на латышский язык начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Дошкольное обучение является билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой классы осуществляется по трем моделям билингвального обучения. На завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса будет проходить на латышском языке, а в средней с 10 по 12 классы — только на государственном языке.