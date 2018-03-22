Запах с полигона "Ядрово" будут уничтожать пушки с дезодорантом

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Свалки Подмосковья 10 минут назад
Запах с полигона "Ядрово" будут уничтожать пушки с дезодорантомЧитайте нас в Telegram
Неприятный запах, возникающий периодически в Волоколамске, помогут устранить специальные аэрозольные пушки, которые планируют установить 22 марта.
Как передает "Интерфакс", об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
Он сообщил журналистам, что пушки нужны для того, чтобы справляться с последствиями выбросов с полигона до установки в "Ядрове" систем дегазации.
В ночь на 21 марта там произошел очередной выброс свалочного газа. После этого в местную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились более 50 детей. Местные жители сочли, что ухудшение самочувствия детей связано с работой свалки. Возле больницы прошел стихийный митинг.
Утром 22 марта при подъезде к Волоколамску вновь ощущался резкий запах. При этом Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе города.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что старый мусорный полигон "Ядрово" под Волоколамском будет закрыт в ближайшее время, после чего специалисты приступят к его рекультивации.
"Мусор сюда свозили почти 40 лет, от неприятного запаха невозможно избавиться за один день", — написал глава Подмосковья на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте".
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