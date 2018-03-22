В аэропорту Шереметьево грузчик украл из багажа 56 тысяч евро

ЧП в Шереметьеве: грузчик украл из багажа пассажира 56 тысяч евро. Установлено, что вором оказался 28-летний житель Московской области: он задержан на рабочем месте.

Как рассказал задержанный, при погрузке на борт денег он разрезал ножом упаковку и похитил несколько пачек купюр, надеясь, что никто не заметит.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратился представитель одного из московских коммерческих банков. По его словам, на минувшей неделе через Шереметьево в Казахстан перевозили крупную партию денег в размере около 5 миллионов евро. Когда самолет прибыл в пункт назначения, получатель груза недосчитался 56,5 тысячи евро.

Задержанный в содеянном сознался. В ходе личного досмотра у него обнаружены денежные средства в размере 10 тысяч евро. Остальная часть похищенного обнаружена по месту жительства фигуранта. По факту кражи возбуждено уголовное дело.