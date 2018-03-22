У гостиницы в столице Сомали взорвался заминированный автомобиль

Взрыв в столице Сомали городе Могадишо. Здесь у входа в гостиницу Weheliye взлетел на воздух заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали минимум 14 человек, сообщает ТАСС.

Отель, у которого взорвался заминированный автомобиль, находится на оживленной улице. Пока никто ответственность за взрыв на себя не взял.

Однако ранее в том же районе теракты устраивала радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в России). "Движение молодых моджахедов" ("Аш-Шабаб") действует в Сомали, но имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). "Аш-Шабаб" противостоит правительству Сомали, ведет с ним вооруженную борьбу, при этом группировка препятствует гуманитарной деятельности ООН в этой африканской стране.