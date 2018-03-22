Путин обсудил с Совбезом ухудшение российско-британских отношений

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-британских отношений в контексте недружественных шагов Лондона, ситуацию в Сирии, а также внутрироссийские проблемы.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он охарактеризовал отношение Британии к России как "недружеское и провокационное" и подчеркнул, что Владимир Путин подробно рассказал участникам совещания о ряде своих телефонных разговоров с главами зарубежных стран и руководителями международных организаций.

Говоря о Сирии, Песков подчеркнул, что, в частности, обсуждалась ситуация в Восточной Гуте, где с помощью российского Центра по примирению конфликтующих сторон успешно продолжается процесс выхода гражданского населения.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.