Искалеченная мужем-ревнивцем Рита Грачева показала новый протез кисти

Маргарита Грачева из подмосковного Серпухова, которой в конце прошлого года ревнивый муж отрубил кисти рук, поделилась в соцсети новостями с теми, кто ей сопереживает.

Женщина написала, что вскоре отправляется в Петербург на реабилитационный курс для левой руки. Кроме того, она показала фотографию протеза кисти, который ей сделали в Германии. На самом деле, протезов — два.

"Один более функциональный, второй попроще, для черновой работы", – написала Рита на своей страничке "ВКонтакте" и добавила, что это только начало пути, поскольку к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять.

Она также поблагодарила всех, кто помог ей приспособиться к новой жизни.