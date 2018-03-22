Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Тюмени

Французский биатлонист Мартен Фуркад оказался победителем спринтерской гонки, которая состоялась на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. Он пробежал десятикилометровую дистанцию за 25 минут 49 секунд, отстрелявшись без единого промаха.

Второе место занял его соотечественник Симон Дестье (+33,2 секунды; 0 промахов). Тройку призеров замкнул шведский биатлонист Фредрик Линдстрем (+33,5; 0).

Максим Цветков стал лучшим из россиян, заняв шестое место в первой гонке этапа Кубка мира в Тюмени (+43,0; 0). Александр Логинов был девятым (+58,6; 1), а Антон Шипулин замкнул десятку лучших (+1.07,0; 0). 18-м стал Дмитрий Малышко (+1.31,6; 0), 23-м — Евгений Гараничев (+1.42,7; 2), 43-м — Антон Бабиков (+2.29,5; 1), 45-м — Петр Пащенко (+2.29,9; 2) и 61-м - Игорь Малиновский (+3.04,3; 1).