Австриец отсудил 390 тысяч долларов за гендерную дискриминацию на работе

Сотрудник австрийского министерства транспорта Питер Францмаер отсудил у работодателей 390 тысяч долларов, доказав, что его коллегу-женщину повысили несправедливо. Францмаер не получил высокий пост, хотя его показатели были выше, чем у конкурентки, сообщает Der Standard.

Австриец начал судиться с руководством ведомства в 2011 году после того, как ему не дали должность начальника отдела. Вместо Францмаера этот пост достался Урсулt Зехнер, на тот момент возглавлявшей национальное ведомство регулирования железных дорог Schienen-Control.

Францмаер проиграл несмотря на то, что его квалификацию оценили на 0,25 процента выше. Принявшая спорное решение о назначении экс-министр транспорта Австрии Дорис Буре заявила, что действовала по всем правилам закона, однако в итоге чашу весов перевесила "серьезная нехватка женщин" в ведомстве.

Лишь недавно суд постановил выплатить Питеру Францмаеру 390 тысяч долларов – ровно столько он заработал бы, если бы семь лет назад его повысили.