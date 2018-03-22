В Волоколамск приехал мобильный пункт оповещения о ядовитых выбросах

Мобильный пункт оповещения населения о состоянии воздуха в Волоколамском районе заработал на площади у администрации муниципалитета.

Об этом, как передает "Интерфакс", жителей региона проинформировал руководитель главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

По его словам в Волоколамске у здания городской администрации развернут мобильный пункт оповещения и информирования населения, который раз в четыре часа сообщает информацию об экологическом состоянии окружающей местности.

Полетыкин отметил, что в данное время с руководством города прорабатывается технический вопрос по выводу этой информации на бегущие строки в трех торговых точках.

По его словам, в случае выброса свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово" "информация сразу выводится на мобильный комплекс".

Полетыкин рассказал о том, что для мониторинга тела полигона создана группировка в количестве 8 единиц техники (в том числе квадроциклы и снегоходы) и 34 человек личного состава. В случае выброса газа, сотрудники группировки оперативно проведут тампонирование данных мест.

Ранее сообщалось, что бороться с неприятным запахом будут пушки со специальным дезодорирующим раствором.

В ночь на 21 марта в районе Волоколамска произошел очередной выброс свалочного газа. После этого в местную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились более 50 детей.