Михаил Коляда: мы облегчили программу и не прогадали

Российский фигурист Михаил Коляда, показавший второй результат после короткой программы на чемпионате мира в Милане, поделился впечатлениями от своего проката. Он признался, что специально облегчил короткую программу, чтобы добиться нужного результата.

"Я сделал все, что планировал, мы облегчили программу, чтобы выполнить ее чисто, и не прогадали. Я все хорошо сделал, мне все понравилось, чувствовал себя прекрасно, настроение было боевое, сделал все, что умею", — цитирует фигуриста ТАСС.

Также Коляда рассказал, что нужно сделать, чтобы попасть на пьедестал чемпионата мира. "Нужно не думать о пьедестале, как бы это странно ни звучало. Просто надо делать свою работу", — заявил российский спортсмен.

Напомним, что мужчины выступят с произвольной программой 24 марта.