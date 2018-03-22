У Скрипалей возьмут анализ крови для экспертов

Лондонский суд, занимающийся вопросами защиты интересов недееспособных лиц, разрешил взять анализ крови у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для проведения экспертизы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом со ссылкой на британский новостной телеканал Sky News, сообщает "Интерфакс".

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим ядом были отравлены работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, накануне прилетевшая из Москвы в гости к отцу. Оба до сих пор находятся в коме. Пострадали также десятки людей, в том числе два полицейских.

Британия обвинила Россию в том, что это ее спецслужбы стоят за нападением на Скрипалей. По версии Лондона, они были отравлены веществом "Новичок". Вслед за этим 23 российских дипломата с семьями были высланы из страны.

РФ предприняла аналогичные меры.

21 марта эксперты ОЗХО начали исследовать отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое использовалось при нападении на Скрипаля и его дочь.