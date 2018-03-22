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22 марта 201819:55

Вмешательство России в выборы: состав преступления не найден

EPA

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Срочные новости из США: комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за окончание расследования по делу о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы. В ближайшее время будут обнародованы результаты. Но парламентарии уже высказались: состава преступления не найдено.

Это значит, что официальное расследование обвинений Москвы о попытках вмешательства в американские президентские выборы 2016 года завершено, констатирует ТАСС. Подготовленный доклад подтверждает очевидное: законодатели не обнаружили никакого сговора между помощниками, членами предвыборного штаба президента Дональда Трампа и российскими властями.

Полный текст доклада пока не опубликован, его еще должны проверить разведслужбы США на предмет присутствия в тексте секретной информации. Проверка может занять несколько недель.

Расследование о "вмешательстве Москвы" в президентские выборы в США инициировали представители демократической партии. Расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон проиграла на выборах, но признать свое поражение она не могла, предпочтя свалить ответственность за поражение на мифических "русских хакеров". Правда, "русские хакеры" оказались британскими сотрудниками британской компания Cambridge Analytica. Эта компания вмешивалась более 200 раз в выборы по всему миру – в Нигерии, Кении, Чехии, Аргентине и США. В последнем случае британская компания с помощью приложения в Facebook получила информацию более чем о 50 миллионах пользователях. На основе этих данных был разработан алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей, а Facebook потерял 6 миллиардов долларов из-за слежки за пользователями соцсети.

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