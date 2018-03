Поклонники Киану Ривза завели "Твиттер" с нелепыми фото из повседневной жизни актера

Звезда "Матрицы" Киану Ривз не только известный актер, но и персонаж мемов. Кадры из фильмов с американцем давно растаскали на картинки-цитаты с забавными подписями. Поклонники следят также и за повседневной жизнью Ривза, для чего завели отдельный "Твиттер".

Киану Ривз известен своей добротой и любовью к благотворительности. Всевозможные истории, связанные с актером, сначала начали обсуждать на популярном интернет-форуме Reddit, а затем кадры из этой ветки перекочевали в "Твиттер".

Микроблог "Keanu doing things" ("Киану что-то делает") появился 4 марта. За две недели он набрал 75,5 тысячи подписчиков – это всего в два раза меньше, чем у официального "Инстаграма" актера.

Поклонники умиляются, как правило, нелепым кадрам из повседневной жизни актера.

