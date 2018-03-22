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22 марта 201820:17 Марина Громова

В Москве открыты три станции метро. На очереди еще 14

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Важное событие для Москвы. Сегодня открыты сразу три станции метро. Новый, как отмечают — сложнейший — участок Люблинско-Дмитровской линии прокладывали и обустраивали 7 лет. За эти годы протяженность столичной подземки выросла более чем на 100 километров, открыты десятки новых станций, запущено Московское центральное кольцо. Благодаря таким темпам в ближайшем будущем практически все жители Москвы получат метро в шаговой доступности.

7 лет строительства, колоссальный объем работ — все позади. "Селигарская", "Верхние Лихоборы", "Окружная" — открыты. На карте столичного метро появились сразу три новые станции.

На платформе очень много пассажиров. Отнюдь не час пик. Люди стояли в очереди, чтобы, наконец, спуститься в метро рядом с домом, увидеть новые станции своими глазами и, куда уж без этого, сфотографироваться. Среди них были и знаменитости.

"Наше метро — лучшее метро в мире" – восторженно воскликнул актер Павел Деревянко.

"Столько людей, которые живут в этом микрорайоне! Наконец-то дождались. Правда, говорят, очень большие трудности были при строительстве. Из-за этого задерживали запуск. Но сейчас, видите, сколько народу, какая радость у всех", — рассказывает мужчина.

Трудности, действительно, были. Две из трех станций — глубокого заложения. Метростроевцам мешали грунтовые воды, платформы постоянно подтапливало, плавуны приходилось замораживать.

"Станция "Селигерская" — мелкого заложения, чуть больше 20 метров глубиной. Здесь все сложности складывались в том, что при разработке котлованов нам приходилось переключать дорогу — Дмитровское шоссе, плотная застройка", — пояснил Сергей Мамонов, заместитель главного инженера СМУ-1 АО "Мосметрострой".

Под землей — высокие своды , в отделке — мрамор, гранит. Поезда здесь едут тише, использовалась особая технология прокладки рельсов — бесшовная. Скоро салатовую линию прочертят дальше. На очереди станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".

"Еще впереди строительство депо "Лихоборы", которое тесно связано с этой веткой", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За последние 7 лет построили 64 новые станции метро. Но география столичной подземки продолжает расширяться. Метро дотягивается до новых районов Москвы и области. К 2022 году на несколько станций длиннее станут Сокольническая, Коммунарская, Замоскворецкая линии. Один из самых грандиозных транспортных проектов города — большая кольцевая линия..

Недавно движение запустили на пяти станциях — от "Петровского парка" до "Делового центра".

В ближайшие месяцы откроются новые станции на Кожуховской и Солнцевской ветках.

"Солнцевская ветка является для нас приоритетом. Пожалуй, самый большой радиус метро в Москве. Мы тоже поэтапно его строим. Надеюсь, летом сложную трудную работу мы закончим, и Солнцево и Переделкино будут гораздо ближе к Москве", — отметил Собянин.

Только в 2018-м планируют открыть еще 14 станций. Московские власти в шутку назвали его годом метро.

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