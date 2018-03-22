Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
22 марта 201820:39 Павел Зарубин

Арест в прямом эфире: Рада испугалась гранат от Савченко

Читайте нас в Telegram

Депутаты Верховной рады публично, эмоционально и безапелляционно постановили больше не считать героем Надежду Савченко. Лишившись депутатской неприкосновенности, она пешком отправилась в следственный изолятор СБУ. Там ее уже несколько часов допрашивают. Готовится ордер на арест. А в самом зале парламента сегодня весь день крутили видеокадры, на которых Савченко, называя себя Жанной д'Арк, рассуждает о том, как устроить военный переворот и за один раз уничтожить всех, кто пришел к власти после Майдана.

- Задерживаю вас по подозрению в совершении преступления!

Савченко взята под стражу прямо в здании парламента. "Надежда всей Украины", "наша Надя", "наш герой" — как ее только не называли всего-то полтора года назад.

"Террористка, клоун, пятая колонна, антиукраинский кремлевский агент" — такие слова сегодня звучали из уст руководства Украины в адрес той, кого сами же сделали Героем Украины.

"Вас всех волнует, были у меня гранаты или нет? — спрашивает Надежда Савченко и вываливает из дамской сумочки пару спелых гранат. — Были у меня гранаты!"

"Не надо меня пугать близкой смертью, я ее видел во время голодовки, когда скинул 23 килограмма. А ты вышла, накормленная российской пропагандой, про оружие на Майдане, про деньги на Майдане!" – стал укорять Савченко генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Я была на Майдане и видела твои преступления!" – тут же ответила депутат.

"Я тебя не перебивал, — повысил тон Луценко. — Жуйте гранаты!"

Генпрокурор на заседании парламента перечисляет, что собиралась, по его данным, сделать террористка Савченко. Сама же она подошла вплотную к трибуне и смотрела Луценко прямо в глаза.

"Взорвать Верховную раду, обстрелять крупнокалиберными минометами весь центр украинской столицы, а это море крови, хаос", — перечисляет преступления Савченко генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Парламентское телевидение показывает огромную люстру, которая, якобы по замыслу Савченко, должно была после взрыва рухнуть на депутатов. В качестве доказательства депутатам предлагают посмотреть спецфильм, но запустить его не удается два раза подряд — все время что-то зависает.

- Я прошу — выключите видео!

Когда трансляция-таки запускается, депутаты видят женщину, очень похожую на Савченко, которая якобы ведет переговоры с властями ДНР и планирует уничтожение правительственного квартала в Киеве и физическое устранение Порошенко и Авакова.

- Их надо убирать физически, причем всех разом!

Сама Савченко встречает фильм, выкрикнув свое уже фирменное "бабах".

Все в этом зале, конечно, уже видели ее ролик.

"Бабабах! Що, всрались?" – спрашивала Савченко в Раде.

И свое последнее слово в Раде Савченко начинает теми же словами.

"Щаз всретесь! – обещает Надежда Савченко. — Вы сейчас кричите "позор" звезде Героя Украины! Это звание дается кровью! Вы не сделали ничего за четыре года, чтобы война, которую вы начали, делив портфели, не пришла к вам в парламент!"

"Она взорвала нашу политику, болото это взорвала. Надо сказать спасибо ей за это, — считает политолог Вадим Карасев. — Судить ее за это? Пусть политику и судят!"

Надежда Савченко заявляет, что все то, в чем ее обвиняют, майданные власти сами и совершили, устроив госпереворот.

"А куля в лоб так и не прилетела тому, кто кричал и так просил себе кулю в лоб", — говорит Савченко про украинского экс-премьера Арсения Яценюка.

Никто Савченко с трибуны не защищает, требуют отправить ее в психбольницу, а в итоге разом и лишают депутатской неприкосновенности, и дают согласие на арест.

- Решение принято!

У Верховной рады Надежда прощается с матерью, сестра заранее принесла ей вещи для сизо.

"Надежда знала, что такое эти Иуды, — говорит сестра Надежды Савченко Вера. — 30 серебряников от этих, извините, гнид, которые сливают украинцев и дальше".

Всего два года назад украинские власти сделали все, чтобы о Савченко говорил весь мир. Плакаты, митинги, пикеты, гневные требования в Европарламенте, лично Порошенко стоял с табличкой "Освободите Савченко" — эта фотография до сих пор на его странице. Вице-президент США Джозеф Байден выступал с трибуны Рады, на которой был портрет, казалось, нового украинского национального символа.

"Как мы повирнули Надию, так мы повирнем Донбасс, так мы повернем Крым", — обещал Петр Порошенко.

Сегодня Порошенко похвалил спецслужбы за "разоблачение российской спецоперации". С табличками "Освободите Савченко" никто из западных политиков пока не вышел.

Ранее по теме

Сейчас

21:05

"Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник": народ выбрал имена для оружия

19:29

Вмешательство России в выборы: состав преступления не найден

19:21

У Скрипалей возьмут анализ крови для экспертов

18:41

В Волоколамск приехал мобильный пункт оповещения о ядовитых выбросах

18:36

Европарламент пригласил Цукерберга на ковер

18:17

В больницу попал второй офицер полиции, расследующий отравление Скрипаля

17:59

Путин обсудил с Совбезом ухудшение российско-британских отношений

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сайт Минобороны при выборах названий оружия атаковали семь раз

Сайт Минобороны при выборах названий оружия атаковали семь раз

17 минут назад
Арест в прямом эфире: Рада испугалась гранат от Савченко

Арест в прямом эфире: Рада испугалась гранат от Савченко

1 час назад
Лондон пугает Скрипалем беглых предпринимателей

Лондон пугает Скрипалем беглых предпринимателей

1 час назад
Вмешательство России в выборы: состав преступления не найден

Вмешательство России в выборы: состав преступления не найден

2 часа назад
"Россия" показала "Путина"

"Россия" показала "Путина"

6 часов назад
Стрельба в Барвихе: как певец Витас переполошил коттеджный поселок

Стрельба в Барвихе: как певец Витас переполошил коттеджный поселок

57 минут назад
Forbes: 13 самых надежных банков России

Forbes: 13 самых надежных банков России

6 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
Прижившаяся на Украине Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном

Прижившаяся на Украине Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном

4 часа назад
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
15 973
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

6 часов назад
3 164
Искалеченная мужем-ревнивцем Рита Грачева показала новый протез кисти

Искалеченная мужем-ревнивцем Рита Грачева показала новый протез кисти

4 часа назад
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

4 минуты назад
Дети преткновения: биологическим родителям отдали дочерей

Дети преткновения: биологическим родителям отдали дочерей

1 час назад
Трамп подписал указ о пошлинах США против Китая

Трамп подписал указ о пошлинах США против Китая

1 час назад
В Москве открыты три станции метро. На очереди еще 14

В Москве открыты три станции метро. На очереди еще 14

2 часа назад
В "Сколково" заработала связь 5G

В "Сколково" заработала связь 5G

2 часа назад
Европарламент пригласил Цукерберга на ковер

Европарламент пригласил Цукерберга на ковер

3 часа назад
В Москве иномарка врезалась в остановку

В Москве иномарка врезалась в остановку

4 часа назад
У гостиницы в столице Сомали взорвался заминированный автомобиль

У гостиницы в столице Сомали взорвался заминированный автомобиль

4 часа назад
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять намного медленнее

Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять намного медленнее

4 часа назад
В аэропорту Шереметьево грузчик украл из багажа 56 тысяч евро

В аэропорту Шереметьево грузчик украл из багажа 56 тысяч евро

4 часа назад
Ребенка, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео

Ребенка, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео

5 часов назад
Сейм Латвии окончательно одобрил перевод русских школ на латышский язык

Сейм Латвии окончательно одобрил перевод русских школ на латышский язык

5 часов назад
Корейский "убийца" BMW 3 серии: дата российской премьеры

Корейский "убийца" BMW 3 серии: дата российской премьеры

5 часов назад
Весна идет: синоптики обещают потепление, а в зоопарке достают тушканчиков из холодильника

Весна идет: синоптики обещают потепление, а в зоопарке достают тушканчиков из холодильника

5 часов назад
Яковенко: страны ЕС не получали от Лондона доказательств причастности России к отравлению Скрипаля

Яковенко: страны ЕС не получали от Лондона доказательств причастности России к отравлению Скрипаля

6 часов назад
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов, которые используют мошенники

Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов, которые используют мошенники

6 часов назад
МВД России: автоматического продления прав и отметок о донорстве не будет

МВД России: автоматического продления прав и отметок о донорстве не будет

6 часов назад
"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда

"М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда

6 часов назад
В Париже начались столкновения участников забастовки с полицейскими

В Париже начались столкновения участников забастовки с полицейскими

7 часов назад
Полиция проверяет сообщение о трех НЛО над нижегородским аэропортом

Полиция проверяет сообщение о трех НЛО над нижегородским аэропортом

7 часов назад
Самоубийца-убийца: жилец дома в Мурманске признался, что устроил взрыв

Самоубийца-убийца: жилец дома в Мурманске признался, что устроил взрыв

7 часов назад
Черная спина и вечная любовь: Наталья Белохвостикова рассказала о странностях жизни

Черная спина и вечная любовь: Наталья Белохвостикова рассказала о странностях жизни

8 часов назад
"Блик", "Василиск" или "Пересвет". Минобороны объявило финалистов конкурса на лучшее имя для нового оружия

"Блик", "Василиск" или "Пересвет". Минобороны объявило финалистов конкурса на лучшее имя для нового оружия

8 часов назад
Станислав Черчесов: Бразилия и без Неймара – высший класс

Станислав Черчесов: Бразилия и без Неймара – высший класс

8 часов назад
Сочи Парк: инструкция по применению

Сочи Парк: инструкция по применению

8 часов назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 22 марта 2018 года

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 22 марта 2018 года

9 часов назад
1 033
Telegram поспорит с российским правосудием в Страсбурге

Telegram поспорит с российским правосудием в Страсбурге

9 часов назад
Пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

9 часов назад
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

10 часов назад
Новую Nokia 6 с Android One начнут продавать в России

Новую Nokia 6 с Android One начнут продавать в России

10 часов назад
Рассчитан идеальный для здорового сердца индекс массы тела

Рассчитан идеальный для здорового сердца индекс массы тела

11 часов назад
10 лучших советских мультфильмов в стихах

10 лучших советских мультфильмов в стихах

11 часов назад
10 советов доктора Беленкова: что делать, если появилась одышка

10 советов доктора Беленкова: что делать, если появилась одышка

11 часов назад
1 244
"Синтетическая женщина" стала первым шагом на пути к оцифровке человека

"Синтетическая женщина" стала первым шагом на пути к оцифровке человека

12 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38