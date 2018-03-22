Арест в прямом эфире: Рада испугалась гранат от Савченко

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Ситуация на Украине 1 час назад
Арест в прямом эфире: Рада испугалась гранат от СавченкоЧитайте нас в Telegram
Депутаты Верховной рады публично, эмоционально и безапелляционно постановили больше не считать героем Надежду Савченко. Лишившись депутатской неприкосновенности, она пешком отправилась в следственный изолятор СБУ. Там ее уже несколько часов допрашивают. Готовится ордер на арест. А в самом зале парламента сегодня весь день крутили видеокадры, на которых Савченко, называя себя Жанной д'Арк, рассуждает о том, как устроить военный переворот и за один раз уничтожить всех, кто пришел к власти после Майдана.
- Задерживаю вас по подозрению в совершении преступления!
Савченко взята под стражу прямо в здании парламента. "Надежда всей Украины", "наша Надя", "наш герой" — как ее только не называли всего-то полтора года назад.
"Террористка, клоун, пятая колонна, антиукраинский кремлевский агент" — такие слова сегодня звучали из уст руководства Украины в адрес той, кого сами же сделали Героем Украины.
"Вас всех волнует, были у меня гранаты или нет? — спрашивает Надежда Савченко и вываливает из дамской сумочки пару спелых гранат. — Были у меня гранаты!"
"Не надо меня пугать близкой смертью, я ее видел во время голодовки, когда скинул 23 килограмма. А ты вышла, накормленная российской пропагандой, про оружие на Майдане, про деньги на Майдане!" – стал укорять Савченко генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Я была на Майдане и видела твои преступления!" – тут же ответила депутат.
"Я тебя не перебивал, — повысил тон Луценко. — Жуйте гранаты!"
Генпрокурор на заседании парламента перечисляет, что собиралась, по его данным, сделать террористка Савченко. Сама же она подошла вплотную к трибуне и смотрела Луценко прямо в глаза.
"Взорвать Верховную раду, обстрелять крупнокалиберными минометами весь центр украинской столицы, а это море крови, хаос", — перечисляет преступления Савченко генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Парламентское телевидение показывает огромную люстру, которая, якобы по замыслу Савченко, должно была после взрыва рухнуть на депутатов. В качестве доказательства депутатам предлагают посмотреть спецфильм, но запустить его не удается два раза подряд — все время что-то зависает.
- Я прошу — выключите видео!
Когда трансляция-таки запускается, депутаты видят женщину, очень похожую на Савченко, которая якобы ведет переговоры с властями ДНР и планирует уничтожение правительственного квартала в Киеве и физическое устранение Порошенко и Авакова.
- Их надо убирать физически, причем всех разом!
Сама Савченко встречает фильм, выкрикнув свое уже фирменное "бабах".
Все в этом зале, конечно, уже видели ее ролик.
"Бабабах! Що, всрались?" – спрашивала Савченко в Раде.
И свое последнее слово в Раде Савченко начинает теми же словами.
"Щаз всретесь! – обещает Надежда Савченко. — Вы сейчас кричите "позор" звезде Героя Украины! Это звание дается кровью! Вы не сделали ничего за четыре года, чтобы война, которую вы начали, делив портфели, не пришла к вам в парламент!"
"Она взорвала нашу политику, болото это взорвала. Надо сказать спасибо ей за это, — считает политолог Вадим Карасев. — Судить ее за это? Пусть политику и судят!"
Надежда Савченко заявляет, что все то, в чем ее обвиняют, майданные власти сами и совершили, устроив госпереворот.
"А куля в лоб так и не прилетела тому, кто кричал и так просил себе кулю в лоб", — говорит Савченко про украинского экс-премьера Арсения Яценюка.
Никто Савченко с трибуны не защищает, требуют отправить ее в психбольницу, а в итоге разом и лишают депутатской неприкосновенности, и дают согласие на арест.
- Решение принято!
У Верховной рады Надежда прощается с матерью, сестра заранее принесла ей вещи для сизо.
"Надежда знала, что такое эти Иуды, — говорит сестра Надежды Савченко Вера. — 30 серебряников от этих, извините, гнид, которые сливают украинцев и дальше".
Всего два года назад украинские власти сделали все, чтобы о Савченко говорил весь мир. Плакаты, митинги, пикеты, гневные требования в Европарламенте, лично Порошенко стоял с табличкой "Освободите Савченко" — эта фотография до сих пор на его странице. Вице-президент США Джозеф Байден выступал с трибуны Рады, на которой был портрет, казалось, нового украинского национального символа.
"Как мы повирнули Надию, так мы повирнем Донбасс, так мы повернем Крым", — обещал Петр Порошенко.
Сегодня Порошенко похвалил спецслужбы за "разоблачение российской спецоперации". С табличками "Освободите Савченко" никто из западных политиков пока не вышел.
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