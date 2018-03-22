Стрельба в Барвихе: как певец Витас переполошил коттеджный поселок

За 45 выстрелов в Барвихе он заплатит штраф в 5 тысяч рублей: подмосковная полиция выясняет, зачем давно не выступающий с микрофоном Витас решил выступить с сигнальным пистолетом. Посреди белого дня он принялся беспорядочно разряжать обойму в престижном коттеджном поселке. После такого концерта на нетрезвую голову ехать "на гастроли" пришлось в ближайшее отделение.

Рублево-Успенское шоссе, рядом — знаменитая Барвиха. Коттеджный поселок Флоранс. Накануне покой местных жителей нарушил их же сосед. "Сотрудниками полиции был установлен 39-летний мужчина, который в присутствии своего малолетнего сына стрелял из сигнального пистолета, — сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин. — В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина был доставлен в отдел полиции".

Тот самый 39-летний, о котором говорят полицейские, — Виталий Грачев, широко известный под именем Витас. Коттеджный поселок Флорансн, место, как принято говорить, элитное. Цена самого простого таунхауса начинается здесь от полутора миллионов долларов. Публика живет состоятельная. И, по некоторым данным, соседи уже не в первый раз жалуются на поведение известного артиста.

Соседи говорят: это далеко не первый случай хулиганства за стороны звезды. "Началась вот эта стрельба вроде как с лета прошлого года, — подтверждает одна из местных жительниц. — Я точно не могу сказать. Они выстрелили, были пару выстрелов и все. Максимум, два раза он мог за вечер это сделать, а тут, говорят, вчера он прям с утра и без остановки палил. И хамил, ему было все равно".

Витас отличился не только по месту жительства. Май 2013, площадь перед ВВЦ. На своей иномарке Витас сбил велосипедистку, пытался скрыться, но врезался в другие машины. Позже певец уверял, что был трезв, а свое поведение объяснял шоком и долгим разбирательством на месте ДТП. Скорее всего, свою невиновность он будет доказывать и сейчас. Пока же комментарии прессе дает его продюсер. "Произошел, как мне представляется, такой соседский конфликт, внутридомовой, — рассуждает Сергей Пудовкин. — Я искренне надеюсь, что соседи помирятся, и больше никаких вопросов и проблем не будет". Видимо, на осмысление ситуации артисту потребуется какое-то время.