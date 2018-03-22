Война с мусорной вонью: на подмосковный полигон привезли аэрозольные пушки

В Подмосковье принят целый комплекс мер по решению проблемы мусорного полигона "Ядрово". Под Волоколамском уже готовятся к началу работ по дегазации свалки. Этим займутся голландские специалисты, которые успешно обезвредили сотни полигонов по всему миру. Максимально сокращен объем вывозимых отходов.

Весь день 22 марта в Волоколамске работает оперативный штаб. В него вошли представители местной власти, правительства области и сотрудники МЧС. Экстренные меры уже приняты — на полигон "Ядрово" привезли аэрозольные пушки.

"Они будут распылять на территории полигона специальное вещество, которое будет устранять запах. И не только устранять, но и соответственно его нейтрализовать", — поясняет зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

Приняты меры по сокращению количества ввозимого мусора. Установлено видеонаблюдение: камеры фиксируют приближение мусоровозов, а в начале апреля 2018 года в Ядрово появится автоматическая система контроля.

Работы по рекультивации тоже начались — до конца недели четыре с половиной гектара полигона закроют грунтом. В процессе решения самая сложная задача — дегазация. Средства на это в размере 140 миллионов рублей же выделены.

"Контракт на дегазацию заключен. Голландские специалисты, которые получают за это по контракту средства, обязуются до первой декады июня полностью снять вопросы по проблемам выброса газа. До середины июня мы будем стараться зажечь факел, который позволит нам ликвидировать этот неприятный запах", — обещает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Накануне были госпитализированы шестеро детей, об этом сообщил областной минздрав. Сегодня трое уже выписаны. В город направлены медики из Москвы.

"Учитывая, что выбросы неминуемо будут, иметь возможность отправить и детей, и взрослых, кто нуждается, в санатории, дома отдыха. Обеспечить размещение в лагерях. Такие места нами подготовлены. Это порядка шести санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортабельные условия предоставить", — рассказывает жителям Андрей Воробьев.

Дежурная лаборатория Росгидромета постоянно проверяет воздух в соседних населенных пунктах и в самом Волоколамске.

"Мы уже одну точку взяли. Это вторая точка. И мы сейчас поедем на третью как можно ближе к полигону", — рассказывает о замерах специалист Росгидрометцентра России Елена Попова.

"Мы понимаем, что должны максимально открыто и прозрачно работать по данному направлению. Стратегическая задача — в максимально короткий срок снять напряжение и снять вопросы дегазации, которые образовались на полигоне в 1979 году", — говорит Воробьев.

За показателями воздуха в режиме реального времени жители Волоколамска могут следить постоянно — на городской площади установлено онлайн-табло. Кроме того, все данные будут публиковаться на специальном сайте. Оперативный штаб будет действовать до полного окончания всех работ.