В Испании запрещенное расследование о наркоторговле зашифровали в "Дон Кихоте"

Испанские издатели пошли на хитрость, чтобы опубликовать в Сети запрещенную в стране книгу журналиста Начо Карретеро "Farina", в которой рассказывается о масштабной сети наркоторговцев, частью которой были видные местные чиновники. Работу Карретеро зашифровали в "Дон Кихоте" Сервантеса, сообщает Guardian.

Скандальная книгу журналиста вышла в 2015 году, однако сенсацией она стала лишь недавно. В работе, посвященной крупной преступной сети 1970-х – 1980-х годов упоминается бывший испанский чиновник Хосе Альфредо Беа Гондар, который был осужден за отмывание денег и контрабанду наркотиков.

Его отпустили, поскольку один из свидетелей впоследствии изменил показания, об этом говорится в книге.

Бывший чиновник, однако, заявил, что его очернили и подал на автора в суд с требованием изъять тиражи и выплатить себе 500 тысяч евро в качестве компенсации. В феврале суд признал правоту Гондара, книгу запретили.

Однако испанские издатели придумали, как обойти цензуру. Они выделили в "Дон Кихоте" 80 тысяч слов, чтобы воспроизвести текст запрещенной книги. Прочесть работу можно на специально созданном сайте Finding Farina. Делать это крайне неудобно, но при желании возможно.

"Они могут запретить книгу, но не слова", — утверждают испанцы.