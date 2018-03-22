Сайт Минобороны при выборах названий оружия атаковали семь раз

Массированным DDoS-атакам подвергся сайт Минобороны России на финальном этапе голосования за названия новейших образцов российских вооружений. Наибольшую интенсивность они обрели за час до окончания голосования. Все семь DDoS-атак были нейтрализованы, заверили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Пиковое количество обращений к сайту составило десятки тысяч в секунду, отмечает ТАСС. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме онлайн. Итоги голосования подводили в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия".

Впервые в истории России названия для нового русского оружия давали не военные и инженеры, а российские граждане. В финал конкурса вышли по три наименования для каждого из видов оружия. В итоге боевой лазерный комплекс назвали "Пересветом", для крылатой ракеты пользователи Сети выбрали название "Буревестник", а подводный беспилотник получил имя бога морей "Посейдона".

В выборах имен для систем российского оружия приняли участие почти 8 миллионов человек.