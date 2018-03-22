Новые обвинения против России: в Лондоне забыли, как дружили с нацистами

Тема:
Отравление Скрипаля 1 час назад
Новые обвинения против России: в Лондоне забыли, как дружили с нацистамиЧитайте нас в Telegram
В Великобритании госпитализировали еще одного полицейского, который занимался расследованием по делу Сергея Скрипаля. Пишут — попал в больницу с подозрением на отравление. Симптомы, вроде бы, вторичные — зуд, раздражение. Но все равно готовый повод вбросить еще что-нибудь против России. Желающие, кстати, находятся не только в Соединенном Королевстве. Но и, например, вполне предсказуемо, в одной из молодых прибалтийских демократий. Литва рассматривает возможность объявить персонами нон-грата сотрудников российского дипкорпуса. Тех, кто якобы на самом деле — разведчики. Тут, пожалуй, без комментариев. Зато сложно не комментировать заявление Бориса Джонсона — то самое, в котором он сравнил грядущий чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Третьем Рейхе. В Кремле это назвали "отвратительным, оскорбительным и недопустимым". А еще можно напомнить о фото из Берлина: май 1938-го, матч Германия — Англия, больше ста тысяч зрителей. Характерное приветствие Адольфу Гитлеру от игроков в белом. Думаете, немцы? Да нет, англичане. И таких примеров хватает.
Даже далеко ходить не надо: еще в 30-е годы прошлого века на Туманном Альбионе был "Британский Союз фашистов", он так и назывался. Вполне весомое политическое объединение с жесткой структурой: вождь, офицеры, рядовые. Они со свастиками по Лондону ходили — и аристократы, и безработные. Ряды "чернорубашечников" до 40-го года только росли.
"Британский союз фашистов возглавлялся сэром Освальдом Мосли, была национал-социалистическая организация, многие члены которого выезжали в Германию на стажировку и возвращались и обучали британцев правильности национал-социалистической идеологии, — напоминает политический обозреватель, публицист Армен Гаспарян. — Сами англичане потом крайне неохотно вспоминали об этом".
Перед Второй мировой Европа так боялась Третьего Рейха, что была готова на все, лишь бы удовлетворить растущие аппетиты фашистов. Британцы поддакивали со своих островов. "Мы вспомним Мюнхенское соглашение 1938 года, когда согласованным диктатом Франции Англии и Италии было предписано Чехословакии фактически отдать Германии значительную часть своей территории, — говорит историк Михаил Мягков. — Вот это Мюнхенское соглашение, по мнению многих историков, как раз и привело к началу Второй мировой войны".
Или вот факт, о котором не любят вспоминать историки Соединенного королевства. В 1941 году Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, летал в Британию на переговоры. Есть версии о военно-политическом союзе. Они закончились арестом Гесса. Но осадочек остался. "Гитлер считал британцев такой же арийской расой, считал, что нет никакой разницы между немцами и англичанами, англосаксами, — сообщает доктор политический наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. — И если бы Германия договорилась с Великобритании о союзе, вообще невозможно представать ход Второй мировой войны".
А благодаря кому война завершилась разгромом Гитлера, на Западе старательно пытаются забыть. И вот уже к оскорблениям перешли, как глава британского МИД Борис Джонсон, который оскорбил, прежде всего, память собственного народа.
"Этот человек плюнул на могилы тех, кого немцы расстреляли в Мальмеде, кого немцы гноили в концлагерях", — говорит Армен Гаспарян.
А ведь фашизм, по мнению некоторых историков, вполне мог зародиться в Англии, на стыке XVIII и XIX веков. Британский писатель и философ Томас Карлейль говорил о том, что "массы это только орудие в руках великих личностей". Из той же компании расовый теоретик Хьюстон Чемберлен. Или двоюродный брат Дарвина Френсис Гальтон, основоположник псевдо-науки "евгеники" о селекции человека. Может быть, еще и поэтому не стоит удивляться, что Англия сейчас в такой жесткой конфронтацией с Россией? Ведь это мы победили фашизм.
Ранее по теме
-
Лондон пугает Скрипалем беглых предпринимателей2 часа назад
-
У Скрипалей возьмут анализ крови для экспертов4 часа назад
-
В больницу попал второй офицер полиции, расследующий отравление Скрипаля5 часов назад
-
Яковенко: страны ЕС не получали от Лондона доказательств причастности России к отравлению Скрипаля7 часов назад
-
Эксперт по химоружию: "Новичок" могли синтезировать во многих странах9 часов назад
-
Песков о деле Скрипаля: представьте, что в Москве Range Rover сбил человека, а мы обвиняем Британию10 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кому покажут отравленную кровь Скрипалей
- Надежда Савченко задержана в здании Верховной рады
- Полигон "Ядрово" будет закрыт на следующей неделе
- Сайт Минобороны при выборах названий оружия атаковали семь раз
- Вмешательство России в выборы: состава преступления нет
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Глушков мог погибнуть из-за неудачной секс-игры с юным любовником
- Скандал Судного дня: в России "разоблачили" продовольственный заговор
- Пропавший 4 года назад малайзийский Boeing нашли на картах Google
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
- Mercedes назвал рублевые цены на самый быстрый "Гелик"
Экономика
-
Мэй хочет убедить ЕС выслать российских дипломатов
- Реформы Путина обойдутся в 20,5 трлн рублей
- Конгресс США направит $200 млн Украине
- Доступность жилья: 15 городов России
- Торговая война США и Китая начнется в 19:30
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Салатовая ветка стала длиннее на три станции
- Витас рассказал, зачем устроил стрельбу в Барвихе
- Обрушение дома: машины всмятку, но обошлось без пострадавших
- Столица простилась с легендарным летчиком Георгием Мосоловым
- Весна идет: в зоопарке достали из холодильников тушканчиков
- В столице представили "Лучшие фотографии России"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак