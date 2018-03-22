Прощание Тиллерсона: Вашингтон может быть злым городом

Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Трампом с поста госсекретаря США, на прощальной встрече с сотрудниками Госдепартамента США отметил, что Вашингтон может быть "очень злым городом", призвал бывших коллег старательно выполнять свои обязанности и сообщил, что подготовил для своего преемника доклады с рекомендациями по различным аспектам внешней политики.

Как передает ТАСС, выступление экс-главы американского внешнеполитического ведомства транслировалось на сайте государственного департамента США.

Тиллерсон попросил бывших коллег хотя бы раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям.

Он сообщил собравшимся, что в условиях, когда Соединенные Штаты сталкиваются с целым рядом угроз своей национальной безопасности, весьма важна старательность сотрудников Госдепа в выполнении своих служебных обязанностей.

Тиллерсон рассказал, что подготовил своему преемнику 13 папок рекомендаций о политике США, которые за текущий год составили его подчиненные.

О его отставке президент США Дональд Трамп сообщил 13 марта. На место Тиллерсона выдвинут Майкл Помпео, занимающий пост директора ЦРУ. Теперь кандидатура Помпео должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.