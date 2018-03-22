Шахматы. Грищук и Карякин сыграли вничью на турнире претендентов

В Берлине продолжается турнир претендентов с участием восьми сильнейших шахматистов мира. Победитель соревнований поспорит с норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону. 22 марта были сыграны партии 10-го тура.

Российский гроссмейстер Александр Грищук сыграл вничью с соотечественником Сергеем Карякиным, еще один россиянин Владимир Крамник переиграл армянина Левона Ароняна. Китаец Дин Лижэнь разошелся миром с американцем Уэсли Со, а американец Фабиано Каруана – с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

В турнирной таблице после 10 туров с 6,5 баллами лидирует Каруана. Мамедьяров с 6 очками занимает вторую строчку, а замыкает тройку Грищук (5,5). Далее идут Карякин и Дин Лижень (по 5 очков), Владимир Крамник (4,5), Со (4) и Аронян (3,5).