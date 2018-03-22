В Вене презентовали новый российский фильм "Собибор"

30-минутный фрагмент фильма Константина Хабенского "Собибор" о единственном успешном за годы Второй мировой войны восстании узников лагеря смерти показали на симпозиуме в Австрии.

"Появление фильма стало большим шагом в деле сохранения исторической правды, новым свидетельством жутких преступлений гитлеровской Германии", — заявил ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский. По его словам, историческая правда о подвиге советского народа, спасшего Европу и весь мир от фашизма, не должна оставаться в прошлом.

Он отметил, что особо возмутительным в последние годы стали попытки многих европейских стран переписать историю Второй мировой войны, назвать жертв преступниками и представить нацистов в виде героев. В этой связи дипломат напомнил слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил чемпионат мира по футболу в России с гитлеровской Олимпиадой в 1936 году.

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. Фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши, СССР, Чехословакии, Нидерландов и других стран Европы.

Лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в этом концлагере в сентябре 1943 года, за три недели удалось спланировать восстание заключенных из Польши и стран Западной Европы.

В восстании приняли участие около 400 заключенных, им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес. Около 80 человек погибли при побеге, 170 были позже обнаружены при облавах и расстреляны, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты местными коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания, включая самого Александра Печерского; он умер в 1990 году в Ростове-на-Дону.

В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания. В январе в Киеве скончался последний из организаторов восстания 96-летний Аркадий Вайспапир.

В этот год Еврейский музей и центр толерантности объявил открытый конкурс на разработку архитектурной композиции, посвященной героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Конкурс продлится до 20 мая.