Дело Скрипаля: Лондон о здоровье и умственных способностях пострадавших

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Отравление Скрипаля 21 минута назад
Дело Скрипаля: Лондон о здоровье и умственных способностях пострадавшихЧитайте нас в Telegram
Из больницы британского Солсбери выписали полицейского, который пострадал при расследовании отравления Сергея Скрипаля. Сам экс-полковник ГРУ и его дочь остаются в госпитале. Все факты этого дела по-прежнему засекречены. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон игнорирует все запросы Москвы.
"Таймс", "Гардиан" и "Би-Би-Си", самые авторитетные британские медиа, собрались в российском посольстве: любые вопросы, детальные комментарии. Все для того, чтобы точка зрения Москвы наконец-то была услышана в Лондоне.
"Каким образом британским властям так быстро удалось опознать отравляющее вещество, именуемое "Новичок"? Весьма велика вероятность того, что образцы этого вещества уже были в распоряжении Британии, в лаборатории Портон-Даун – крупнейшем химическом производстве в стране, которое занимается отравляющими веществами. И не странно ли, что данный объект находится всего в восьми милях от места происшествия в Солсбери. Каким образом врачи определили тип противоядия, которое нужно было ввести пострадавшим? Каким образом экспертам и врачам удалось так быстро распознать вещество и как это соотносится с заявлениями Скотленд-Ярда о том, что следствию необходимы недели, если не месяцы, чтобы сделать какие-то выводы? – ставит вопросы Александр Яковенко.
Может, конечно, это простое совпадение. Но почти сразу после этого выступления Александра Яковенко, впервые за две с лишним недели, Лондон внезапно прервал молчание и дал слово медикам. Комментируя состояние Сергея и Юлии Скрипаль, они, конечно, были максимально неразговорчивы, но в нынешней ситуации это почти сенсация.
"Я рада сообщить, что состояние сержанта полиции Ника Бейли улучшилось. Он был выписан из окружной больницы сегодня. Я уверена, вы понимаете, что из соображений конфиденциальности я не могу сообщить подробности о лечении Ника. В больнице остаются еще два пациента; их состояние продолжает оставаться критическим, но стабильным", — заявляет директор городской больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс.
И снова, наверное, совпадение. Но именно в четверг британский суд вынес решение о передаче образцов крови пострадавших инспекторам Организации по запрещению химического оружия. Они сейчас работают в Солсбери, чтобы вынести вердикт, какое именно вещество было использовано для отравления.
Судья Дэвид Уильямс сухим постановлением не ограничился и внезапно тоже заговорил о состоянии пострадавших. Заявил, что умственные способности Сергея Скрипаля и его дочери "могли быть нарушены". Да и в целом неизвестно, как в долгосрочной перспективе яд мог сказаться на здоровье. Все это звучит странно, учитывая, что контактировавший с тем же веществом полицейский идёт на поправку и готовится к выписке из больницы. Как будто намёк: показаний главных героев этой истории никто не услышит.
Впрочем, одними лишь намеками официальный Лондон давно не ограничивается, позволяет себе оскорбления и даже угрозы. По крайней мере, именно об этом говорят живущие в Королевстве россияне. На наш вопрос, обращались ли с подобными жалобами в российское посольство, Александр Яковенко подтвердил: атмосфера, действительно, крайне напряженная.
"Граждане России, бизнесмены, сталкиваются с проблемами. Мы видим все большие ограничения на их деятельность в Великобритании. Они пребывают в недоумении, некоторые из них напуганы. Единственная рекомендация, которую мы можем им дать: когда у вас начнутся серьезные проблемы, обращайтесь в суд", — объясняет Александр Яковенко.
Только ведь до суда нужно ещё дожить, видимо, так решил российский бизнесмен Сергей Капчук. Когда-то из России, где на него завели уголовное дело, он бежал в Лондон; получил убежище, утверждал, что ничего не боится. Но теперь говорит, что бежать пришлось уже из Лондона после одного интервью, о котором его попросили британские журналисты.
"Это интервью не было похоже ни на одно из предыдущих; это был такой конкретный допрос. Мне было сказано: понимаешь, что ты следующий? Ты думаешь, что твои телохранители тебя защитят? Ты знаешь, что творит Россия? Она травит нас газом на наших улицах. Вот ставим камеру, и ты обвиняешь Россию и Путина во всех этих смертях, убийствах и атаках", — утверждает бизнесмен Сергей Капчук.
Тот факт, что британская пресса сегодня не стесняется в выражениях и не разбирает методов, очевиден при беглом просмотре выпусков новостей, где слова "Кремль" и "преступление" теперь используют почти как синонимы.
- Главный вопрос, который стоит перед нами сейчас: если Россия главный подозреваемый, если отравляющее вещество, как вы считаете, было разработано в Советском Союзе, то почему мы не видим доказательств? У нас только слова! – спрашивает наш корреспондент Джона Суини, журналиста компании "Би-би-си".
- Потому что для британской стороны вы — главный подозреваемый. Я не отвечаю за британское правительство, я просто репортер, – говорит он.
- Но вы же репортер "Би-би-си", — уточняет корреспондент "России 24".
- Да, — отвечает он. – Но его же государство не контролирует!
В официальных новостях на "Би-Би-Си", управляющий совет которого, к слову, назначается королевой по рекомендации британского кабинета министров, вновь обсуждают ужесточение антироссийских мер. Среди ещё только анонсированных — арест так называемых сомнительных российских активов. Только вот активы Сергея Капчука уже заблокированы. Похоже, слова Лондона серьезно расходятся с делом. И не только в этой частной истории.
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