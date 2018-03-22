Трамп обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности

Дональд Трамп начал торговые войны. США ввели пошлины на импорт товаров из Китая на сумму более 60 миллиардов долларов в год.

Трамп также обвинил Пекин в краже интеллектуальной собственности и потребовал немедленно сократить торговый дефицит. Сейчас он составляет полтриллиона долларов, напоминает телеканал "Россия 24".

При этом американский лидер заявил, что главу КНР Си Цзиньпина считает своим большим другом. "У нас огромный торговый дефицит, около 500 миллиардов долларов, — заявил Трамп. — Это самый большой дефицит между странами в мировой истории. Так нельзя. У нас постоянно крадут интеллектуальную собственность, которая стоит нам миллиарды долларов. Со стороны Китая это происходит на регулярной основе, каждый год".