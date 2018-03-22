Луис Энрике скоро подпишет контракт с "Челси"

Лондонский футбольный клуб "Челси" продолжает искать замену итальянскому специалисту Антонио Конте на посту главного тренера команду. Теперь основный кандидатом называется бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что Энрике близок к подписанию контракта с французским "Пари Сен-Жермен". Однако парижане были вынуждены прекратить переговоры из-за предложения "Челси", сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Le Parisien. Отмечается, что запасным вариантом "ПСЖ" и "Челси" является итальянец Карло Анчелотти, который ранее успел поработать в обоих клубах. Осенью 2017 года он был уволен из мюнхенской "Баварии".