Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро чемпионата мира

В итальянском Милане продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Первый комплект медалей был разыгран в соревнованиях спортивных пар. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, получив от судей по сумме короткой и произвольной программ 225,53 балла.

Победу одержали олимпийские чемпионы Игр в Пхенчхане Алена Савченко и Бруно Массо из Германии (245,84), которые обновили собственный мировой рекорд по очкам в произвольной программе (162,86) и превзошли достижение россиян Максима Транькова и Татьяны Волосожар по сумме баллов, набранных в двух прокатах. Достижение российской пары (237,71) было установлено в 2013 году на этапе Гран-при в США.

Бронзовые награды достались французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (218,36). Еще одна российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт (207,88) показала четвертый результат, Кристина Астахова и Алексей Рогонов (202,16) – восьмой.

Результаты российских фигуристов на турнире позволили сборной России сохранить три квоты в парном катании для выступления на следующем чемпионате мира.