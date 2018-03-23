На волоске от смерти: питон едва не задушил заклинателя во время представления

Критическим остается состояние 35-летнего жителя индийского штата Уттар-Прадеш, которого во время уличного шоу едва не задушил "ручной" питон, сообщает LiveHindustan.com. Зеваки сняли на видео выступление заклинателя змей, которое может оказаться последним в его карьере.

Импровизированной сценой послужила рыночная площадь в городе Мау, где днем 20 марта и расположился безвестный гастролер. Зрителей собралось немало, однако выступавшего они, судя по кадрам, приняли скорее не за заклинателя змей, а за клоуна. Когда питон сомкнул свои объятия вокруг шеи и артист рухнул на землю с выпученными глазами и пеной изо рта, на помощь ему никто не пришел — собравшиеся ждали, что ломавший комедию гость вот-вот вскочит с земли и продолжит представление.

Спустя несколько минут они сообразили, что история того гляди примет трагический оборот, и вызвали на место медиков, предварительно отогнав в сторону питона. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в медицинский центр, а в четверг утром перевезли в госпиталь в Варанаси. Врачи продолжают бороться за жизнь мужчины, чья личность пока так и не установлена. При этом ряд местных СМИ утверждают, что заклинатель не выдержал переезда и скончался по дороге.