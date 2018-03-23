В Сирии боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и пригороды. Но в целом обстановка в Восточной Гуте стабилизируется. Как сообщает российский центр по примирению враждующих сторон, в населенные пункты, освобожденные от террористов, вернулись шесть с половиной тысяч мирных жителей. Российские военные оказывают им необходимую помощь. Всего с начала режима прекращения огня удалось вывести примерно 95 тысяч человек, напоминает телеканал "Россия 24".

"Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется, — сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. — В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам три-четыре дня назад. Так, в свои дома в населенных пунктах Кафер-Батна и Сакба вернулось 6,5 тысяч человек, которым оказана необходимая гуманитарная помощь офицерами российского Центра по примирению".