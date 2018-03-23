На Крит обрушилась песчаная буря

Песчаная буря обрушилась на греческий остров Крит в Средиземном море. У многих жителей возникли проблемы с дыханием, им потребовалась медицинская помощь.

Закрыты школы и некоторые учреждения; видимость не превышает пары сотен метров. Синоптики говорят, что оранжевая буря пришла из Африки. Для местных жителей такое природное явление стало сюрпризом, сообщает "Россия 24".