ЦСКА и "Йокерит" играют самый продолжительный матч в истории КХЛ

В Москве столичный ЦСКА и хельсинский "Йокерит" проводят самый продолжительный матч в истории Континентальной хоккейной лиги. Пятая встреча серии 1/4 финала плей-офф длится уже 140 минут. Команды провели на льду семь полноценных периодов.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Согласно регламенту КХЛ, в плей-офф при равенстве в счете играется бесконечный овертайм до первой заброшенной шайбы. Дополнительные игровые отрезки длятся также по 20 минут, между ними команды уходят на 15-минутный перерыв.

ЦСКА и "Йокерит", которые скоро начнут восьмой период и пятый овертайм, побили предыдущий рекорд. Его установили пражский "Лев" и донецкий "Донбасс" 21 марта 2014 года. Та встреча в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина продлилась 126 минут 13 секунд (по другим данным — 126 минут 14 секунд).

В серии до четырех побед впереди армейцы — 3-1. Если они забросят победную шайбу, то выйдут в полуфинал Кубка Гагарина и финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В нем своего соперника уже ожидает санкт-петербургский СКА, сломивший в пяти матчах сопротивление ярославского "Локомотива".