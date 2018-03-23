Павлюченкова вышла в 3-й круг турнира в Майами, Кузнецова и Макарова проиграли

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами. Призовой фонд соревнований составляет почти восемь миллионов долларов.

В втором раунде Павлюченкова (23-й номер посева) за два часа победила белоруску Александру Соснович со счетом 6:2, 3:6, 6:2. За выход в следующий круг россиянка поспорит с немкой Ангеликой Кербер (10-я ракетка турнира).

Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова не смогли пройти дальше. Кузнецова, получившая 18-й номер посева на турнире, в матче второго круга всего за час уступила Зарине Дияс из Казахстана — 1:6, 3:6. Макарова проиграла пятой ракетке турнира чешке Каролине Плишковой — 5:7, 5:7.