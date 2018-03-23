Фуркад досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал досрочную победу в общем зачете Кубка мира. 22 марта он занял первое место в спринте на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени, и стал недосягаем для ближайшего преследователя норвежца Йоханнес Бе.

В настоящее время в активе Фуркада 1056 очков, у Бё — 974. И после двух оставшихся гонок француз в любом случае останется первым. Для Фуркада эта победа в общем зачете Кубка мира стала седьмой подряд, что является абсолютным рекордом. До него в сумме по шесть больших Хрустальных глобусов завоевывали только шведка Магдалена Форсберг и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.