США находятся на связи с РФ из-за скопления просирийских сил на восточном берегу Евфрата

Полковник Райан Диллон, представитель так называемой коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) рассказал, что на восточном берегу реки Евфрат наблюдается медленное наращивание просирийских сил.

В связи с этим США связывались с российскими партнерами в Сирии, передает РИА Новости. Американская сторона находится в контакте с РФ по каналам предотвращения конфликтов. Диллон отметил, что основное намерение США – деэскалация конфликта постредством диалога.