Сергей Лавров начинает визит во Вьетнам

Сергей Лавров сегодня начинает рабочий визит во Вьетнам. Министр иностранных дел обсудит со своим коллегой реализацию экономического потенциала и сотрудничество в военно-технической сфере.

С главой вьетнамского МИД Фам Бинь Минем Сергей Лавров также будет говорить о совместной работе в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях. Кроме того, ожидается, что в Ханое российского министра примет президент Вьетнама, сообщает "Россия 24".

Товарооборот России с Вьетнамом в прошлом году вырос более чем на 35% и достиг исторического максимума с 1991 года — 5,23 миллиарда долларов. Такого результата удалось добиться благодаря реализации соглашения о зоне свободной торговли, которое Вьетнам заключил с Евразийским экономическим союзом в 2015 году.

Ключевыми статьями российского экспорта являются машины и оборудование, продовольственные товары, минеральное сырье, продукция химической промышленности. Вьетнам экспортирует в Россию электротехнику, текстиль, продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

Сергей Лавров прилетел во Вьетнам накануне из Токио, где провёл переговоры с главой японского МИД Таро Коно.