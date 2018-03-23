Вызов принят: Китай вводит новые таможенные сборы на товары из США

Китай принял вызов: министерство коммерции Поднебесной опубликовало список из 128 импортируемых в США товаров, на которые введут новые таможенные сборы. Перечень разделен на 8 групп.

В документе указано, что если странами не удастся достигнуть торгового компромисса, на товары первой группы, в которой 120 пунктов, будут ведены пошлины в 15 процентов. А после изучения негативного влияния мер, принятых США, начнут действовать сборы на вторую группу – в том числе это алюминий и продукты животноводства. И это будет уже 25 процентов, передает телеканал "Россия 24".

Ранее президент Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий в 25 и 15 процентов соответственно. Кроме того, Пекин был обвинен в манипулировании рынком и присвоении интеллектуальной собственности американских компаний. В Китае сразу отреагировали и пообещали принять ответные меры. За последний год в Китай из Америки ввезли товаров более чем на 3 миллиарда долларов.