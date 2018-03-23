Из-за снежного циклона отменены авиарейсы из Анадыри в Москву, Хабаровск и Магадан

23 марта 201806:47
Из-за снежного циклона отменены авиарейсы из Анадыри в Москву, Хабаровск и МагаданЧитайте нас в Telegram
Вторые сутки не работает аэропорт в Анадыри. Отменены рейсы на Москву, Хабаровск и Магадан. Причина — плохие метеоусловия, передает телеканал "Россия 24".
Согласно прогнозам, 23 марта в столице Чукотки ветер может усилиться. Идет снег, местами с дождем. На севере региона — морозы до минус 29 градусов.
Метеорологи считают, что этот циклон не повлияет в целом на погоду за Уралом. А в МЧС предупреждают: возможны локальные проблемы в коммунальной сфере. Спасатели призывают водителей быть осторожнее на дороге.
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