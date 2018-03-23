Теннисисты Донской и Медведев вышли во второй круг турнира в Майами

В американском Майами продолжается турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс". Призовой фонд соревнований составляет почти восемь миллионов долларов. Российские теннисисты Евгений Донской и Даниил Медведев успешно преодолели стадию первого круга.

Донской за 1 час 32 минуты обыграл словенца Аляжа Бедене со счетом 7:5, 6:4 и во втором круге сыграет с испанцем Давидом Феррером. Медведев почти за 2 часа сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса — 2:6, 6:4, 6:2. Следующим соперником россиянина станет четвертая ракетка турнира Александр Зверев, представляющий Германию.