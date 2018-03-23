Бобровский оформил шатаут и стал первой звездой матча "Коламбус" - "Флорида"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на домашнем льду обыграл клуб "Флорида Пэнтерз". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон (21-я минута), Сонни Милано (24-я), Сет Джонс (26-я) и Томас Ванек (58-я). Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Голкипер Сергей Бобровский отразил все 33 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Россиянин оформил пятый шатаут в сезоне и помог "Коламбусу" продлить победую серию до 10 матчей.

Результаты других матчей игрового дня: "Филадельфия Флайерз" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 4:3; "Детройт Ред Уингз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 0:1; "Оттава Сенаторз" — "Эдмонтон Ойлерз" — 2:6; "Нэшвилл Предаторз" – "Торонто Мэйпл Лифс" – 2:5; "Чикаго Блэкхокс" – "Ванкувер Кэнакс" – 2:5; "Колорадо Эвеланш" – "Лос-Анджелес Кингз" – 1:7.