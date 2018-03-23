Сироткин стал 12-м в первой практике нового сезона "Формулы-1"

В австралийском Мельбурне стартовал новый сезон "Формулы-1". В первой сессии свободных заездов Гран-при Австралии россиянин Сергей Сироткин дебютировал в "королевских гонках" в составе команды Williams и стал 12-м.

Лучшее время показал британский пилот команды Mersedes Льюис Хэмилтон, который проехал быстрейший круг за 1 минуту 24,026 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Вальттери Боттас (отставание — 0,551 секунды). Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,745). Сироткин проехал по трассе 25 кругов и уступил лидеру 2,510 секунды, партнер россиянина по команде канадец Лэнс Стролл (+2,610) стал 15-м.