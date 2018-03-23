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Футбол-2018 46 минут назад

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23 марта 201808:16

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рискует пропустить чемпионат мира

EPA

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Выздоровление вратаря сборной Германии и "Баварии" Мануэля Нойера затягивается. Голкипер чемпионов последний раз выходил на поле в сентябре и еще не восстановился.

Сам Мануэль не теряет надежды попасть на чемпионат мира и быть основным вратарем сборной Германии. Но за три месяца до начала первенства Нойер еще не приступил к полноценным тренировкам. Шансы Мануэля на поездку в России уменьшаются с каждым днем. Обеспокоенность в связи с состоянием Нойера выразил бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан. "Я сомневаюсь в перспективах Нойера, – приводит слова Кана "Спорт-Экспресс". – Ситуация с ним очень нестабильна, а до начала чемпионата мира всего три месяца. Это может привести к неприятным последствиям".

При этом потеря Нойера не станет для немцев серьезной проблемой. Сборная Германии имеет в распоряжении нескольких очень сильных вратарей – Марка-Андре тер Стегена ("Барселона"), Бернда Лено ("Байер"), Кевина Траппа ("Пари Сен-Жермен"). В прошлом году отсутствие Нойера не помешало сборной Германии выиграть Кубок конфедераций.

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